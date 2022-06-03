«Химки» не стали продлевать контракты с Мамаевым и Жирковым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объявил о расставании с Юрием Жирковым и Павлом Мамаевым.

«Мы говорим Жиркову и Мамаеву спасибо за то, что были с нами полгода. Продлевать контракты мы не будем. Они уйдут в качестве свободных агентов. Больше никаких уходов не планируется. Все в отпусках и готовятся к старту следующего сезона», - приводит слов Терюшкова «Чемпионат».

Футболисты играли за клуб со второй части прошлого сезона

Добавим, что Жирков три раза вышел на поле в футболке «Химок», Мамаев провел на четыре игры больше, при этом оба спортсмена не совершили ни одного результативного действия за подмосковную команду.