«Норвич» отказался выкупать Норманна у «Ростова»

Английский «Норвич» принял решение не подписывать на постоянной основе арендованного у «Ростова» полузащитника Матиаса Норманна. Об этом сообщил пресс-атташе «канареек» Даниэль Хоулкер.
«Будет ли «Норвич» выкупать права на футболиста? Норманн возвращается в свой прежний клуб «Ростов», - приводит слова Хоулкера РИА Новости.
Отметим, что «Норвич» имел первоочередное право выкупа Матиаса. Норманн выступал за «Ростов» с 2019 по 2021 год. Всего он провел за донской клуб 56 матчей, забил два гола и отдал восемь результативных передач.
источник: «РИА Новости»