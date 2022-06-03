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«Норвич» отказался выкупать Норманна у «Ростова»

Полузащитника выступал за английский клуб на правах аренды.
03 июня 2022 13:16

Английский «Норвич» принял решение не подписывать на постоянной основе арендованного у «Ростова» полузащитника Матиаса Норманна. Об этом сообщил пресс-атташе «канареек» Даниэль Хоулкер.

«Будет ли «Норвич» выкупать права на футболиста? Норманн возвращается в свой прежний клуб «Ростов», - приводит слова Хоулкера РИА Новости.

Отметим, что «Норвич» имел первоочередное право выкупа Матиаса. Норманн выступал за «Ростов» с 2019 по 2021 год. Всего он провел за донской клуб 56 матчей, забил два гола и отдал восемь результативных передач.

источник: «РИА Новости»
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