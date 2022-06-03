Балахнин поделился мнением о возможном уходе Карпина в «Динамо»

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин высказался о возможном уходе главного тренера клуба Валерия Карпина в «Динамо».

Одно дело работать в «Ростове», и совсем другое - в клубе с большими амбициями. Но тем не менее,Карпин - один из лучших российских тренеров. Кого еще брать «Динамо»?» - приводит слова специалиста «Спорт День за Днем».

По данным СМИ, специалист готов возглавить «Динамо», если клуб пригласит Алексея Рыскина на должность спортивного директора. Последний занимает аналогичный пост в донской команде.