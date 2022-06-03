Комбаров назвал хорошим трансфером приобретение Мартинса

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал выкуп трансфера Кристофера Мартинса московским клубом у «Янг Бойз».
«Хороший трансфер, хороший игрок. Мартинс показывает хороший объем работы, у него много продуктивных действий вперед. Думаю, для «Спартака» это хорошее приобретение», - приводит слова Комбарова «СЭ».
Контракт с опорником, который выступал за красно-белых на правах аренды, рассчитан до окончания сезона-2025/26.
Добавим, что Мартинс принял участие в 13 матчах за «Спартак», забил один гол, отдал три голевые передачи и помог клубу выиграть Кубок России.
источник: «Спорт-Экспресс»