«Ливерпуль» провел переговоры с представителями Гнабри

Фланговый нападающий «Баварии» Серж Гнабри может пополнить состав финалиста прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов – «Ливерпуля».

Согласно информации Anfield Central, английский клуб уже провел встречу с представителями 26-летнего игрока, чтобы обсудить его требования по личному контракту. Ранее сообщалось, что команды из АПЛ и Бундеслиги могут совершить обмен футболистами – в Германию отправится Садио Мане, а в Англию – Гнабри. Действующие соглашения обоих игроков истекают в конце сезона-2022/23.

Напомним, что Гнабри защищает цвета «Баварии» с июля 2017 года. За это время он принял участие в 171 встрече, отличившись 64 забитыми мячами и 40 результативными передачами. Вместе с командой нападающий стал четырехкратным чемпионом Германии, а также обладателем Лиги чемпионов.