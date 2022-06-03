Сафонов – самый дорогой российский футболист по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt обновил цены на футболистов, выступающих в чемпионате России.
Так, самым дорогим игроком с паспортом РФ оказался вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Его переход оценивается в 16 млн евро.
Вторым стал полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян. Его ценник составляет 15 млн евро. Замкнул тройку лучших опорный хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов (11 млн евро).
К слову, самым дорогим футболистом РПЛ назван вингер «Зенита» Малком. 25-летний бразилец оценивается в 22 млн евро.
источник: «Советский спорт»