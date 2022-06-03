«Реал» попросил объяснить выбор Парижа в качестве места проведения финала Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» сделал заявление о беспорядках, из-за которых пришлось отложить время начала финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

«Учитывая печальные события, произошедшие 28 мая у входа на «Стад де Франс», а также внутри самого стадиона, «Реал Мадрид» хотел бы заявить следующее в защиту наших болельщиков, пострадавших от этих событий:

1. Мы хотим знать, чем был обусловлен такой выбор места проведения финала и какие критерии учитывались с учетом того, что произошло в тот день.

2. Точно так же мы просим ответов и объяснений, которые прояснят, кто несет ответственность за то, что фанаты остались без помощи и защиты. Поведение некоторых из них всегда было образцом.

Мы понимаем, то, что должно было стать большим праздником футбола для всех болельщиков, присутствовавших на матче, превратилось в печальные события, вызвавшие глубокое возмущение во всем мире.

Из фотографий, опубликованных СМИ, видно, что многие фанаты подвергались жестоким нападениям, преследованиям, грабежам и воровству. Некоторым из них даже пришлось провести ночь в больнице из-за полученных травм.

Футбол показал всему миру образ, далекий от тех ценностей и целей, которые всегда должен преследовать.

Наши фанаты и болельщики заслуживают знать причины того, почему произошли события, которые никогда не должны случаться во время футбольных и спортивных мероприятий», - говорится в заявлении «Реала».

Напомним, глава Минспорта Франции сообщила, что «Ливерпуль» настоял на том, чтобы УЕФА не реализовывал билеты на финал Лиги чемпионов исключительно через специальное мобильное приложение. В связи с этим, стали распространяться бумажные билеты, часть которых оказалась фальшивой.

Добавим, что на стадион «Стад де Франс» пыталось прорваться большое количество болельщиков, не имевших при себе билетов на матч. В результате беспорядков органы правопорядка были вынуждены применять слезоточивый газ.