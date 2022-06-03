Гаджи Гаджиев: Карпин - это один из лучших тренеров на рынке

Экс-наставник «Амкара» и «Анжи» Гаджи Галдиев высказался о возможном уходе главного тренера клуба Валерия Карпина в «Динамо».

«Карпин - это один из лучших тренеров на рынке. Естественно, что ведущие клубы рассматривают его кандидатуру. И правильно делают. Но захочет ли он бросать «Ростов»?», - приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

По данным СМИ, специалист готов возглавить «Динамо», если клуб пригласит Алексея Рыскина на должность спортивного директора. Последний занимает аналогичный пост в донской команде.