Агент бразильского защитника Фассона сообщил о том, что его клиент близок к переходу в «Локомотив»

Агент Илдемир Лопес, клиентом которого является центральный защитник «Атлетико Паранаэнсе» Лукас Фассон, высказался по поводу возможного перехода его подопечного в «Локомотив».

Ранее стало известно, что железнодорожники достигли договоренности по трансферу 21-летнего бразильца летом 2022 года. Отмечалось, что московская команда заплатит за игрока около трех миллионов евро.

– Да, переговоры идут, сделка близка к завершению. Проект, который был представлен «Локомотивом», превосходен. Лукас Фассон – это спортсмен, который обязательно покажет себя на высоком уровне, – цитирует Лопеса «Чемпионат».

Напомним, что Фассон выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года. Всего в составе клуба он отыграл 20 матчей, не отличившись голевыми действиями. Его контракт рассчитан до конца декабря 2026-го.