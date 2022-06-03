Кавазашвили - о выкупе Мартинса: То, что «Спартак» делает, им виднее, мы только можем гадать

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал выкуп трансфера Кристофера Мартинса московским клубом у «Янг Бойз».

«То, что «Спартак» делает, им виднее, мы только можем гадать. А наши догадки и громкие высказывания на страницах прессы - это уже сплетни. Поэтому я не хотел бы об этом говорить», - приводит слова Кавазашвили «СЭ».

Контракт с опорником, который выступал за красно-белых на правах аренды, рассчитан до окончания сезона-2025/26.

Добавим, что Мартинс принял участие в 13 матчах за «Спартак», забил один гол, отдал три голевые передачи и помог клубу выиграть Кубок России.