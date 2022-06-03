«Арсенал» объявил об уходе из клуба нападающего Ляказетта

Пресс-служба «Арсенала» сообщила о том, что состав команды покинул форвард Александр Ляказетт.

Согласно данным источника, 31-летний француз ушел из лондонского клуба в связи с истечением срока контракта. Таким образом, футболист стал свободным агентом. Ранее сообщалось, что нападающий близок к возвращению в «Лион», воспитанником которого он является.

Напомним, что Ляказетт выступал за «Арсенал» с июля 2017 года. За это время он принял участие в 206 матчах «канониров» во всех турнирах, забил 71 гол и отдал 36 результативных передач. Вместе с командой форвард стал обладателем Кубка и дважды Суперкубка Англии.

В составе сборной Франции нападающий провел 16 встреч (3 гола).