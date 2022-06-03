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«Факел» договорился со «Спартаком» по переходу голкипера Свинова на правах аренды

Вратарь находится в шаге от того, чтобы провести следующий сезон в составе воронежской команды.
03 июня 2022 15:25
автор: Владислав Корегин

«Факел» близок к тому, чтобы подписать вратаря «Спартака» Илью Свинова.

Как сообщает «РБ-Спорт», воронежский клуб достиг договоренности с красно-белыми по переходу 21-летнего футболиста на правах арендного соглашения до конца сезона-2022/23. Отмечается, что в скором времени команды официально объявят о данной сделке.

Добавим, что Свинов стал игроком «Спартака» в январе этого года, перейдя из «Факела» за 250 тысяч евро. За основной состав москвичей он еще не играл, а за «Спартак-2» провел три матча, в которых пропустил шесть голов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025-го.

источник: «РБ-Спорт»
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