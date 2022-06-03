Широков не видит перспектив в трансфере Мартинса в «Спартак»

Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал выкуп трансфера Кристофера Мартинса »Спартаком» «Янг Бойз».

«Абсолютно никаких перспектив трансфера Мартинса в «Спартак» не вижу. Зобнин как минимум не хуже. Плюс легионерскую позицию не нужно занимать», - приводит слова Широкова «СЭ».

Контракт с опорником, который выступал за красно-белых на правах аренды, рассчитан до окончания сезона-2025/26.

Добавим, что Мартинс принял участие в 13 матчах за «Спартак», забил один гол, отдал три голевые передачи и помог клубу выиграть Кубок России.