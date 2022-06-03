Мостовой не считает Карпина достойной заменой Шварцу на посту главного тренера «Динамо»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на появившуюся новость о том, что новым главным тренером «Динамо» может стать Валерий Карпин.

Ранее стало известно, что 53-летний специалист выразил готовность возглавить московский клуб перед началом следующего сезона, если бело-голубые назначат Алексея Рыскина на пост спортивного директора. Отметим, что Рыскин занимает аналогичную должность в стане ростовчан.

– Достойная замена Шварцу? Я бы не стал так рассматривать. Что здесь достойного? «Ростов» – девятое-десятое место, Шварц – третье. Да, составы разные. «Ростов» в том году занял десятое место. «Динамо» может найти другого, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что Карпин возглавил сборную России с июля 2021 года. В марте этого года стало известно о том, что 53-летний специалист будет совмещать должности наставника в национальной команде и в «Ростове». При нем южная команда завершила прошедший сезон РПЛ на девятом месте в турнирной таблице.