Агент Лисаковича не смог ответить на вопрос, останется ли его клиент в составе «Рубина»

Агент Томислав Живко, представляющий интересы форварда «Рубина» Виталия Лисаковича, ответил на вопрос о том, продолжит ли его клиент свою карьеру в казанской команде.

Отметим, что действующий контракт 24-летнего белоруса с клубом из Татарстана рассчитан до 30 июня 2025 года. Ранее стало известно, что игрок хочет играть в РПЛ.

– Не знаю, у меня нет ответа, – приводит слова Живко «РБ-Спорт».

Добавим, что Лисакович пополнил состав «Рубина» в январе этого года. Сумма его трансфера из «Локомотива» составила 1,2 миллиона евро. В составе казанцев он отыграл 12 матчей, забил шесть голов и отдал два результативных паса.

Напомним, что подопечные Леонида Слуцкого покинули РПЛ по итогам сезона-2021/22.