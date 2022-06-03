«Фенербахче» отказался от возможности заключить контракт с Артемом Дзюбой

Руководство «Фенербахче» не заинтересовано в подписании бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
Согласно данным портала «Метарейтинг», стамбульцы отказались от идеи пригласить российского футболиста в клуб. Отмечается, что «желтые канарейки» приняли решение переключиться на кандидатуру форварда «Аль-Насра» Венсана Абубакара, ранее выступавшего за «Бешикташ».
Напомним, что 33-летний Дзюба покинул состав «Зенита» на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. Всего за сине-бело-голубых он отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.
источник: «Метарейтинг»