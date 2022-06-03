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«Фенербахче» отказался от возможности заключить контракт с Артемом Дзюбой

Турецкая команда решила переключить свое внимание на камерунца Венсана Абубакара.
03 июня 2022 16:29
автор: Владислав Корегин

Руководство «Фенербахче» не заинтересовано в подписании бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Согласно данным портала «Метарейтинг», стамбульцы отказались от идеи пригласить российского футболиста в клуб. Отмечается, что «желтые канарейки» приняли решение переключиться на кандидатуру форварда «Аль-Насра» Венсана Абубакара, ранее выступавшего за «Бешикташ».

Напомним, что 33-летний Дзюба покинул состав «Зенита» на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. Всего за сине-бело-голубых он отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

источник: «Метарейтинг»
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