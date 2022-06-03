Хосе Бордалас официально покинул должность главного тренера «Валенсии»

Пресс-служба «Валенсии» сообщила о том, что команду покинул ее главный тренер Хосе Бордалас.

Отмечается, что руководство «летучих мышей» расторгло контракт с 58-летним специалистом. Ранее стало известно, что главным претендентом на место испанского наставника является итальянец Дженнаро Гаттузо, с которым будет подписан двухлетний контракт. Также отмечалось, что возглавить команду Ла Лиги может экс-тренер «Спартака» Руй Витория.

Напомним, что Бордалас руководил «Валенсией» с июля прошлого года. По итогам сезона-2021/22 коллектив занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, а также дошел до финала Кубка страны, где уступил «Бетису» (1:1, 4:5 пен.).