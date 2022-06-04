ЦСКА стал лучшей командой РПЛ в розыгрыше премии LIGA FAIR PLAY

ЦСКА стал победителем премии LIGA FAIR PLAY по итогам сезона, сообщает пресс-служба российской премьер-лиги.
Средний балл армейцев за матч составил 7,78.
Второе место заняли «Крылья Советов» (7,68 балла), а третье - «Ростов» (7,61).
Худшие показатели оказались у двух московских клубов «Спартака» (7,23) и «Локомотива» (7,17).
Напомним, что балл в каждом матче рассчитывался исходя из шести показателей: зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд, поведение болельщиков, жёлтые и красные карточки.
источник: РПЛ