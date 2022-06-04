«Венеция» не будет выкупать Сигурдссона у ЦСКА

Главный скаут «Венеции» Александр Мента сообщил, что клуб не будет выкупать полузащитника Арнора Сигурдссона у ЦСКА.

«Будем ли мы стараться приобрести Арнора по окончании аренды? Нет. Он точно вернётся в ЦСКА», - приводит слова Менты «Чемпионат».

Напомним, что ЦСКА отдал Сигурдссона «Венеции» в аренду в июле прошлого года.

За итальянскую команду 23-летний футболист сыграл в общей сложности 11 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Контракт Сигурдссона с армейцами рассчитан до окончания сезона-2023/24.