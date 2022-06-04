«Зенит» опроверг уход Андрея Мостового в «Локомотив» в случае прихода Бакаева

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг ранее появляющуюся информацию о переходе полузащитника Андрея Мостового в «Локомотив».

Напомним ранее «Евро-футбол.ру» писал, что Мостовой уйдет из «Зенита», если клуб подпишет хавбека Зелимхана Бакаева, ставшего свободным агентом.

«Это не так, не нужно комментировать слухи», - приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, что Мостовой выступает за «Зенит» с июля 2019 года. Всего в составе петербуржцев он отыграл 71 матч, забил 13 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.