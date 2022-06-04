Широков считает, что уровень Лантратова позволит ему играть в «Зените»

Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился своим мнением о возможном переходе в его бывший клуб вратаря «Химок» Ильи Лантратова.

«Последние два года он хорошо провёл. Может закрыть позицию вратаря в «Зените» на долгие годы. Всё зависит от него. Трудно сказать, станет ли он для клуба новым Малафеевым, но его уровень позволяет», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, что Лантратов выступает за «Химки» с июля 2019 года – на его счету 81 проведенный матч за команду, в которых он пропустил 102 гола и 30 раз отстоял «на ноль».

Ранее в своей карьере голкипер защищал цвета «Балтики» и «Факела». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в два миллиона евро.