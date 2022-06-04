Ульяновская «Волга» вышла в ФНЛ-1

Девочка из рекламы наконец-то выросла! Как Дарья Касаткина «воскресла» и стала нашей героиней «Ролан Гаррос»

На турнире «Большого шлема», который в эти дни завершается в Париже, лучший результат среди россиян показал не Даниил Медведев и не Андрей Рублев, а теннисистка, чье имя за последние годы успели забыть.