Ульяновская «Волга» вышла в ФНЛ-1

Ульяновская «Волга» в гостевом матче заключительного тура группы 4 чемпионата ФНЛ-2 победила «Урал-2» со счетом 3:0.
Дублем в данной встрече отличился нападающий Алексей Каштанов (12-я и 40-я минуты), еще один мяч на свой счет записал полузащитник Азнаур Герюгов (64).
«Волга» набрала 62 очка и заняла первое место, превзойдя по личным встречам «Челябинск» (3:1, 1:0). Таким образом, команда из Ульяновска по спортивному принципу вышла в ФНЛ-1
Дубль «шмелей» закончил чемпионат на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав в 28 матчах 42 очка.
ФНЛ-2
Группа 4
28-й тур
«Урал-2» (Екатеринбург) - «Волга» (Ульяновск) - 0:3 (0:2)
Голы: Каштанов, 12, 40; Герюков, 64
источник: «Советский спорт»