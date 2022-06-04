«Тоттенхэм» не потянул зарплату Дибалы

Нападающий Пауло Дибала не перейдет в «Тоттенхэм», сообщает RT, ссылаясь на SportsMail.

По данным источника, «шпоры» не смогли удовлетворить финансовые запросы бывшего футболиста «Ювентуса», который потребовал зарплату размером 280 тыс. фунтов в неделю.

Напомним, что Дибала выступал за «Ювентус» с июля 2015 года. Всего в составе туринцев он провел 293 матча, забил 115 голов и отдал 48 результативных передач. Вместе с «бьянконери» футболист стал пятикратным чемпионом Италии.

Ранее в своей карьере аргентинец защищал цвета «Палермо».