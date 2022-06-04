Газзаев объяснил, почему считает Семака лучшим тренером России

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал наставника «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером РПЛ.

«Мое мнение, Семак однозначно лучший тренер года. Тут даже нет альтернатив.

Федотов произвел неплохое впечатление, так же как и Осинькин. Четыре раза подряд выиграть чемпионат - это выдающееся достижение. Федотов и Осинькин показали хороший результат со своими командами, но еще раз хочу подчеркнуть, лучший тренер сезона - Сергей Семак», - приводит слова ветерана «РБ-Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне Семак завоевал свой четвертый чемпионский титул с «Зенитом». Будучи футболистом Сергей выступал в ЦСКА под руководством Газзаева.