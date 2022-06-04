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«Краской посеребрили волосы». Быстров вспомнил, как отметил серебро «Зенита» в 2003 году

Футболист признался, что даже не помнит подробностей празднования
04 июня 2022 19:10
автор: Александр Шульгин

Экс-полузащитник питерского «Зенита» Владимир Быстров рассказал, как он с партнерами по команде отметил серебряные медали чемпионата России в 2003 году.

«По-моему тогда, в раздевалку Керж (Кержаков) принес баллончик с краской, и мы вместе с ним, Шавой (Аршавиным) и, вроде, Гариком (Игорем Денисовым) посеребрили волосы. Все были на эмоциях, рады серебру. Тем более что тут такого? Я молодой был, а город нас тогда на руках носил - я мог прямо со стадиона сесть на велосипед и спиной ехать.

Честно, я, похоже, нажрался после второго места. Уже и не вспомнишь, что там было. Но, скорее всего, в баллончике была временная краска», - приводит слова Быстрова Sport24.ru.

Добавим, что помимо серебряных медалей футболист дважды становился чемпионом России в составе питерского клуба. Также он еще два раза брал серебро со «Спартаком».

источник: Sport24.ru
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