«Краской посеребрили волосы». Быстров вспомнил, как отметил серебро «Зенита» в 2003 году

Экс-полузащитник питерского «Зенита» Владимир Быстров рассказал, как он с партнерами по команде отметил серебряные медали чемпионата России в 2003 году.

«По-моему тогда, в раздевалку Керж (Кержаков) принес баллончик с краской, и мы вместе с ним, Шавой (Аршавиным) и, вроде, Гариком (Игорем Денисовым) посеребрили волосы. Все были на эмоциях, рады серебру. Тем более что тут такого? Я молодой был, а город нас тогда на руках носил - я мог прямо со стадиона сесть на велосипед и спиной ехать.

Честно, я, похоже, нажрался после второго места. Уже и не вспомнишь, что там было. Но, скорее всего, в баллончике была временная краска», - приводит слова Быстрова Sport24.ru.

Добавим, что помимо серебряных медалей футболист дважды становился чемпионом России в составе питерского клуба. Также он еще два раза брал серебро со «Спартаком».