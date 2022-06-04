Петржела - о летнем ТО: Чтобы хорошие легионеры приехали в РПЛ, им нужно дать сундук с золотом

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах российских клубов в летнем трансферном окне в условиях санкций.

«Этим летом российские игроки будут главным активом на трансферном рынке. Чтобы хорошие легионеры согласились перейти в РПЛ, им нужно дать сундук с золотом.

При прежних условиях вряд ли удастся пригласить какого-то известного игрока. Такое может себе позволить только «Зенит»», — сказал Петржела Sport24.

Напомним, УЕФА запретил российским клубам участвовать в следующем еврокубковом сезоне, а национальная команда не сможет выступить в Лиге наций-2022/23.