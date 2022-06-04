Френки де Йонг близок к тому, что перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» близки к договоренности о переходе 25-летнего полузащитника Френки де Йонга.

Об этом сообщает Diario Sport.

По словам источника, в результате недавних переговоров клубы почти договорились о переходе 25-летнего голландца за 80 миллионов евро.

Отмечается, что трансфер полузащитника является приоритетом для главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Тренер убеждает игрока перейти в клуб из Манчестера.

В сезоне 2021/22 де Йонг сыграл 32 играх чемпионата Испании, забил три гола и отдал три результативные передачи. Действующий контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2026 года.