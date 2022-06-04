Леонид Федун: Такой организации, как в «Спартаке», нет ни в одном клубе

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что московской клуб - лучший в России по организации.

«Хотел бы сказать спасибо всему тому персоналу, который работает вместе с нашей командой. Очень горжусь той командой, которая сделана. Мы действительно лучшие в России по организации. Хотя знаю, что нас любят хаять. Поверьте мне, такой организации нет ни в одном клубе», - передает слова Федуна «Чемпионат».

По итогам сезона-2021/22 «Спартак» стал обладателем Кубка России впервые с сезона 2002/03. В чемпионате страны красно-белые расположились на десятом месте с 38 очками.