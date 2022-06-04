«Оренбург» выкупил одного футболиста «Зенита» и продлил аренду еще двоих

«Оренбург» оформил полноценный трансфер полузащитника питерского «Зенита» Кирилла Капленко и продлил арендные соглашения Данилы Хотулева и Дмитрия Васильева, сообщает «РБ-Спорт».

Напомним, все трое выступали за команду Марцела Лички в минувшем сезоне на правах аренды.

По итогам сезона в ФНЛ «Оренбург» занял третье место в турнирной таблице и попал в стыковые матчи за путевку в РПЛ, в которых оказался сильнее «Уфы» (2:2, 2:1).

Добавим, что клуб успешно прошел лицензирование РФС для выступления в элитном дивизионе.