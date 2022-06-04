«ПСЖ» нашел нового спортивного директора и намерен продать ряд футболистов

Бывший спортивный директор «Монако» Луиш Кампуш займет аналогичную должность в «ПСЖ».

Об этом сообщил в своих соцсетях журналист Адриен Гренье, добавив, что клуб также намерен расстаться с защитником Лейвином Курзава, полузащитниками Андером Эррерой, Идриссой Гейе, Жоржиньо Вейналдумом и Леандро Паредесом, а также нападающим Мауро Икарди.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, в ближайшие дни парижане объявят об увольнении нынешнего спортивного директора клуба Леонардо и главного тренера команды Маурисио Почеттино, основным кандидатом на смену которому является наставник «Ромы» Жозе Моуринью.