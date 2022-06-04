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Динь - о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ»: Он будет сердцем проекта

Француз продлил контракт до 2025 года.
04 июня 2022 22:45
автор: Александр Бойченко

Защитник сборной Франции и «Астон Виллы» Люка Динь прокомментировал решение звездного соотечественника Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

«На мой взгляд, он сделал правильный выбор, ведь это его любимый клуб в его родной стране, где он будет сердцем проекта.

Он потрясающий игрок… за ним будущее, и он может стать звездой первой команды «ПСЖ», выигравшей Лигу чемпионов», - сказал защитник Football Transfers.

Напомним, что 21 мая «ПСЖ» официально объявил о продлении контракта с Мбаппе до конца сезона-2024/2025. К составу парижан футболист присоединился в июле 2018 года – на его счету 171 гол и 87 результативных передач в 217 матчах за клуб.

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