Мане сообщил, что его слова о возможном уходе из «Ливерпуля» являются шуткой

Фланговый нападающий «Ливерпуля» Садио Мане высказался по поводу своего возможного трансфера в другой клуб.

Ранее 30-летний футболист, узнав о том, что 60-70% сенегальцев хотят его ухода из стана «мерсисайдцев» летом 2022 года, заявил, что выполнит их просьбу. В услугах игрока всерьез заинтересована «Бавария».

– Я шутил, говоря об уходе из «Ливерпуля». Безусловно, я очень уважаю этот клуб. Болельщики приняли меня с первого дня. Что касается будущего, посмотрим, – цитирует Мане The Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Мане близок к переходу в «Баварию». Сенегальский футболист согласовал условия трёхлетнего контракта с немецким клубом.

Напомним, что Мане пополнил состав «Ливерпуля» в июле 2016 года. Всего в составе команды сенегалец отыграл 269 матчей, забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Вместе с «красными» он стал чемпионом Англии, а также завоевал Лигу чемпионов.

Действующий контракт Мане с клубом АПЛ рассчитан до конца сезона-2022/23.