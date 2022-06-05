Законопроект об отмене fan-ID будет внесен в Госдуму в ближайшие дни

Депутаты КПРФ планируют внести в Госдуму законопроект, отменяющий паспорт болельщика (fan-ID).

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свой источник, знакомый с ситуацией, данная инициатива будет предложена в ближайшие дни.

Напомним, что Закон о введении паспорта болельщика вступил в свою силу 1 июня этого года. Теперь вход на спортивные мероприятия на территории России будет запрещен для тех, кто не имеет соответствующего документа. При этом fan-ID должны иметь при себе не только фанаты, но организаторы и участники соревнований, а также представители СМИ.

Ранее стало известно, что с 4 июля на портале Госуслуг будет доступна функция оформления fan-ID.