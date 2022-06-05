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Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг выразил личную заинтересованность в подписании Эриксена

В июле этого года датский футболист может стать свободным агентом.
05 июня 2022 11:10
автор: Владислав Корегин

Атакующий полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен может пополнить состав другого клуба АПЛ.

Согласно информации The Mirror, 30-летнего датчанина хочет приобрести «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что в трансфере хавбека заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

Ранее стало известно, что на футболиста также претендуют «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Напомним, что Эриксен выступает за «Брентфорд» с конца января этого года. Всего в составе команды он отыграл 11 матчей, забил один гол и сделал четыре результативных передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022-го. При этом в соглашении прописан пункт о продлении еще на один год.

источник: The Mirror
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