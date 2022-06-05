Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг выразил личную заинтересованность в подписании Эриксена

Атакующий полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен может пополнить состав другого клуба АПЛ.
Согласно информации The Mirror, 30-летнего датчанина хочет приобрести «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что в трансфере хавбека заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.
Ранее стало известно, что на футболиста также претендуют «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Напомним, что Эриксен выступает за «Брентфорд» с конца января этого года. Всего в составе команды он отыграл 11 матчей, забил один гол и сделал четыре результативных передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022-го. При этом в соглашении прописан пункт о продлении еще на один год.
источник: The Mirror