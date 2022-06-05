«Реал» планирует потратить более 400 миллионов евро на летние трансферы

Стало известно о том, какую денежную сумму выделит руководство «Реала» на покупку новых футболистов в летнее трансферное окно.

Согласно информации портала Goal, мадридский клуб готов потратить около 408 миллионов евро. При этом отмечается, что часть этой суммы, а именно 160 миллионов, была заработана за участие в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов.

Также источник сообщает, что «сливочные» рассматривают варианты с продажей пяти игроков – защитника Хесуса Вальехо, полузащитников Дани Себальоса и Марко Асенсио, а также форвардов Луки Йовича и Мариано Диаса.

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 «Реал» под руководством Карло Анчелотти стал чемпионом Испании, а также обладателем Лиги чемпионов.