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Газзаев выступил в поддержку инициативы КПРФ внести законопроект об отмене fan-ID

Закон о введении паспорта болельщика вступил в свою силу 1 июня этого года.
05 июня 2022 12:54
автор: Владислав Корегин

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался по поводу возможной отмены fan-ID.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что депутаты КПРФ планируют в ближайшие дни внести в Госдуму законопроект, отменяющий паспорт болельщика.

– Паспорт болельщика важен и нужен, когда в стране проводятся крупные международные соревнования. Было очень удобно для болельщиков. Что касаемо национального чемпионата, то мы должны создавать не препятствия, а наоборот, делать все, чтобы болельщики шли на стадион. Я поддерживаю инициативу КПРФ, – цитирует Газаева «Чемпионат».

Напомним, что Закон о введении паспорта болельщика вступил в свою силу 1 июня этого года. Теперь вход на спортивные мероприятия на территории России будет запрещен для тех, кто не имеет соответствующего документа. При этом fan-ID должны иметь при себе не только фанаты, но организаторы и участники соревнований, а также представители СМИ.

источник: Чемпионат.com
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