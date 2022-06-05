Газзаев выступил в поддержку инициативы КПРФ внести законопроект об отмене fan-ID

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался по поводу возможной отмены fan-ID.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что депутаты КПРФ планируют в ближайшие дни внести в Госдуму законопроект, отменяющий паспорт болельщика.

– Паспорт болельщика важен и нужен, когда в стране проводятся крупные международные соревнования. Было очень удобно для болельщиков. Что касаемо национального чемпионата, то мы должны создавать не препятствия, а наоборот, делать все, чтобы болельщики шли на стадион. Я поддерживаю инициативу КПРФ, – цитирует Газаева «Чемпионат».

Напомним, что Закон о введении паспорта болельщика вступил в свою силу 1 июня этого года. Теперь вход на спортивные мероприятия на территории России будет запрещен для тех, кто не имеет соответствующего документа. При этом fan-ID должны иметь при себе не только фанаты, но организаторы и участники соревнований, а также представители СМИ.