Польский форвард Роберт Левандовски принял окончательное решение уйти из «Баварии».

Как сообщает Sport1, 33-летний футболист объявил бойкот руководству клуба. Левандовски не собирается вести переговоры с «Баварией». Клуб требует, чтобы нападающий полностью отработал соглашение. Роберт может расторгнуть контракт, но для этого ему нужно выплатить мюнхенцам 24 миллиона евро.

Напомним, что Левандовски перешел в «Баварию» в июле 2014 года. Всего за клуб он отыграл 374 матча, забил 344 гола и отдал 72 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость футболиста в 50 миллионов евро.