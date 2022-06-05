Новым капитаном «Манчестер Юнайтед» может стать Де Хеа

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр может лишиться капитанской повязки перед началом сезона-2022/23.
Как сообщает The Daily Mail, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг считает, что новым капитаном команды должен стать голкипер Давид Де Хеа, выступающий за клуб с 2011 года.
Напомним, что в прошедшем сезоне испанский вратарь был признан лучшим игроком «МЮ» – на счету 31-летнего голкипера 46 проведенных матчей за «манкунианцев» во всех турнирах, в которых он пропустил 66 голов и десять раз отстоял «на ноль».
источник: The Daily Mail