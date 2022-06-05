Президент «Урала» Иванов заявил, что будет рад отмене fan-ID

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на появившуюся новость о том, что fan-ID может быть отменен.

Ранее стало известно, что депутаты КПРФ планируют в ближайшие дни внести в Госдуму законопроект, отменяющий паспорт болельщика.

– Мое личное отношение: конечно, я против fan-ID. Если его отменят, я буду рад. Сейчас многое непонятно, в том числе как этот паспорт болельщика сделать. Осталось полтора месяца – мы не продаем билеты и не готовим абонементы. Не знаем что делать, – приводит слова Иванова «Чемпионат».

Напомним, что Закон о введении паспорта болельщика вступил в свою силу 1 июня этого года. Теперь вход на спортивные мероприятия на территории России будет запрещен для тех, кто не имеет соответствующего документа. При этом fan-ID должны иметь при себе не только фанаты, но организаторы и участники соревнований, а также представители СМИ.