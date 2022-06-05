Агент Щетинина предположил, что его клиент отправится с «Ростовом» на первый тренировочный сбор

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина, ответил на вопрос о том, подпишет ли донской клуб полноценный контракт с его клиентом.

Напомним, что 20-летний хавбек выступает за ростовчан с лета прошлого года на правах арендного соглашения из «Зенита». Ранее стало известно, что желто-синие намерены выкупить футболиста у петербуржцев.

– Ситуация продвигается. «Ростов» все так же намерен выкупить Кирилла у «Зенита». Думаю, он уже отправится с «Ростовом» на первый сбор команды, – цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в прошедшем сезоне Щетинин принял участие в 12 матчах «Ростова» во всех турнирах, забил два гола и отдал один результативный пас. Его действующий контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 750 тысяч евро.