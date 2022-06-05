Сборная России планирует провести два товарищеских матча в сентябре

Осенью 2022 года могут состояться два товарищеских матча с участием сборной России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в сентябре российская команда должна сыграть с Ираном. Отмечается, что встреча пройдет либо в Тегеране, либо в Москве. При этом второй спарринг-партнер подопечных Валерия Карпина пока не определен. В данный момент ведутся переговоры с несколькими сборными.

Ранее стало известно, что ФИФА отстранила сборную России от участия ЧМ-2022. Команда завершила свои выступления на стадии стыковых матчей. Кроме того, российские клубы лишились возможности выступать в еврокубках. Бан, наложенный руководством УЕФА, будет действовать до конца сезона-2022/23.