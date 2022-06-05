Тренер «Ахмата» Талалаев отреагировал на интерес «Ариса» и «Панатинаикоса» к своей персоне

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался по поводу появившейся новости о том, что он может возглавить один из клубов чемпионата Греции.
Ранее стало известно, что в услугах 49-летнего специалиста заинтересованы «Арис» и «Панатинаикос».
– До лета следующего года у меня контракт с «Ахматом». Любому тренеру хочется претендовать на еврокубки по итогам сезона, любой тренер строит краткосрочные и долгосрочные планы, но мой приоритет на предстоящий год – качественно отработать контракт, сделав с «Ахматом» шаг вперед, – цитирует Талалаева «Матч ТВ».
Напомним, что Талалаев возглавил «Ахмат» в июле 2020 года. В сезоне-2021/22 грозненский клуб занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 30 турах. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.
Ранее в своей карьере тренер руководил такими командами, как нижегородская «Волга», «Тамбов», «Химки», «Крылья Советов» и «Пюник».