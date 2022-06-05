РФС выявил замечания у домашней арены «Факела»

У Российского футбольного союза возник вопрос по лицензированию стадиона «Факела».

Напомним, что воронежский клуб занял второе место в первенстве и получил право выступать в РПЛ в следующем сезоне. В матче последнего тура «Факел» переиграл «Балтику» со счетом 1:0.

«При проведении процедуры лицензирования футбольных клубов РФС оценивает претендентов на соответствие комплексу критериев. Требования к стадиону являются одними из важнейших, но не единственными. «Факел» подтвердил, что соответствует предъявляемым к претендентам на лицензию «РФС I» требованиям. При этом Российский футбольный союз определил ряд замечаний и обозначил сроки, в которые выявленные недочеты должны быть устранены», — цитирует «Чемпионат» службу коммуникаций РФС.

Добавим, что победителем первенства ФНЛ стало московское «Торпедо».