В «Химках» оценили вероятность подписания Ильи Кутепова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе клуба к центральному защитнику Илье Кутепову.

«Мы не рассматриваем Илью в качестве усиления для нашего клуба», – сказал Терюшков, чьи слова приводит Sport24.ru.

Ранее стало известно, что 29-летний Кутепов покинул московский «Спартак» на правах свободного агента.

К слову, футболист стал игроком красно-белых в 2012 году. За первую команду защитник начал играть в январе 2016-го. На его счету 114 матчей и 2 гола. Он помог команде выиграть три трофея, в том числе титул РПЛ.

К слову, в минувшем сезоне Кутепов провел во всех турнирах 8 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.