Главный тренер сборной Украины – о поражении от Уэльса: Чувствую пустоту. Не знаю, что сказать

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал поражение от Уэльса в финале стыковых матчей ЧМ-2022.

«Чувствую пустоту. Не знаю, что сказать. Заслужила ли сборная Уэльса победу? Они выиграли – значит, заслужили. Мои ребята сделали все, что могли. Это футбол: кому-то везет, кому-то – нет. Сегодня повезло Уэльсу», – приводит слова специалиста Tribuna.com.

Напомним, сборная Украины уступила валлийцам со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 34-й минуте, а его автором стал нападающий Андрей Ярмоленко, срезавший мяч в собственные ворота.

Ранее о вылете сборной Украины высказался бывший форвард «Барселоны» Гари Линекер.