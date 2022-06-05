Шевченко – о поражении сборной Украины в матче с Уэльсом: Не все в жизни определяется результатом

Экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оставил запись в соцсети после поражения бывшей команды в финале стыковых матчей ЧМ-2022.
Напомним, украинцы уступили сборной Уэльса (0:1) и лишились возможности выступить на турнире в Катаре.
«С высоко поднятой головой и невероятной гордостью! Я безгранично горжусь сборной Украины по футболу и нашими самыми преданными в мире болельщиками! Не все в жизни определяется результатом! Двигаемся вместе к следующим победам!» – написал Шевченко.
Напомним, валлийцы обыграли сборную Украины благодаря автоголу нападающего Андрея Ярмоленко на 34-й минуте.
источник: «Советский спорт»