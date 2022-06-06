Роман Асхабадзе: На сегодняшний день стадион «Факела» соответствует практически всем требованиям РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе сообщил, что выявленные недочеты на домашнем стадионе воронежской команды будут устранены в ближайшее время.

«На сегодняшний день стадион соответствует практически всем требованиям РПЛ, основное из которых – вместимость. Ряд замечаний со стороны РФС должны быть устранены в ближайшее время», – цитирует Асхабадзе Sport24.ru.

Напомним, что «Факел» по итогам завершившегося сезона ФНЛ занял вторую строчку в турнирной таблице первенства и завоевал прямую путевку в российскую премьер-лигу.

Ранее стало известно, что при проведении процедуры лицензирования РФС определил ряд замечаний и обозначил сроки, в которые выявленные недочеты на домашней арене воронежского клуба должны быть устранены.

Также отмечалось, что решения комиссии по лицензированию РФС были приняты к исполнению руководством «Факела» и администрацией региона. В РФС считают ситуацию полностью контролируемой.