Федун объяснил свои слова о том, что посольство Италии оказывало давление на Ваноли и Каттани

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что его слова о давлении на главного тренера клуба Паоло Ваноли и спортивного директора красно-белых Луку Каттани со стороны посольства и министерства Италии были неправильно поняты.

Ранее итальянская сторона опровергла появившиеся слухи о том, что на сотрудников столичной команды оказывалось какое-либо давление с целью покинуть Россию.

– Немного неправильно выразился насчет посольств и министерств. Имел в виду следующее: давление на Луку, Паоло и тренерский штаб оказывала международная обстановка в целом, однако как раз со стороны посольства Италии, насколько я знаю, была поддержка, – цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. Под его руководством команда завершила сезон на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, однако смогла выиграть Кубок России.

Федун поблагодарил игроков и персонал «Спартака» во время празднования столетия клуба, и рассказал о давлении на Ваноли и Каттани.