Курбан Бердыев возглавит тульский «Арсенал» после ухода из «Кайрата»

Стало известно о том, где может продолжить свою карьеру российский специалист Курбан Бердыев, сегодня покинувший пост главного тренера алматинского «Кайрата».

Согласно информации телеграм-канала СпортРадар.kz, в ближайшее время 69-летний наставник должен возглавить тульский «Арсенал». Отмечается, что вместе с ним к команде присоединится его тренерский штаб, а именно Иван Данильянц, Дмитрий Кириченко, Андрей Мацюра и Эдуард Кундухов.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Арсенал» покинул РПЛ, заняв последнее, 16-е место в турнирной таблице. В данный момент команду тренирует черногорец Миодраг Божович, контракт с которым рассчитан до 30 июня 2022 года.

Сегодня, 6 июня, «Кайрат» сообщил о расторжении трудового соглашения с Бердыевым. Он руководил клубом с прошлого лета.