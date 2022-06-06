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Крымский футбольный союз написал в ФИФА по поводу формы сборной Украины

Команда Александра Петракова не смогла выйти в финальную часть турнира
06 июня 2022 20:41
автор: Александр Шульгин

Президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин заявил, что организация направила обращение в ФИФА по поводу формы сборной Украины, на которой изображены очертания страны с полуостровом в ее составе.

«Подали обращение в ФИФА, пока ответа не было, они обычно в течение двух-трех дней отвечают. Мы хотим услышать объяснение, как это можно назвать.

На наш взгляд, другие слова, кроме слова «провокация», тут не применимы. Ждем от них реакции, пусть они хотя бы напишут нам какие-то слова по этому поводу», - приводит слова Бородкина ТАСС.

Напомним, накануне Украина в финальном стыковом поединке ЧМ-2022 проиграла команде Уэльса (0:1) и не попала в финальную стадию турнира.

источник: ТАСС
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